O México pede a expulsão do Equador da ONU por assalto à embaixada

A secretária de Relações Exteriores, Alicia Bárcena, revelou nesta quinta-feira na conferência matutina do presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que o México irá comparecer perante a Corte Internacional de Justiça pelo ataque à embaixada do México no Equador para fazer a denúncia correspondente.

Argumentou que as Forças Armadas do Equador não respeitaram a inviolabilidade da embaixada do México e também os ataques físicos contra o corpo diplomático mexicano, que colocaram em perigo tanto a integridade física quanto moral das pessoas.

Bárcena afirmou que o México espera, com esse recurso legal, que o Equador seja suspenso ou expulso das Nações Unidas (ONU). No caso de uma suspensão, ela disse que o governo equatoriano não fará uma desculpa pública que reconheça as violações cometidas ao direito internacional.

“A suspensão do Equador da ONU até que uma desculpa pública seja emitida reconhecendo as violações aos princípios e normas fundamentais do direito internacional com o objetivo de reparar o dano moral infligido ao Estado mexicano”, é a reivindicação apresentada por Alicia Bárcena.

Em relação à expulsão da ONU, Bárcena explicou que isso seria possível se for comprovada uma violação da Carta das Nações Unidas, sendo que a Corte Internacional de Justiça seria capaz de realizar tal procedimento.

"Julgar e declarar que em caso de uma violação dos princípios da carta das Nações Unidas, semelhante à cometida pelo Equador, a Corte Internacional de Justiça é o órgão judicial adequado para determinar a responsabilidade de um Estado, a fim de iniciar o processo de expulsão, nos termos do Art. 6 da referida carta das Nações Unidas", é outra das reivindicações que o México apresentará na denúncia.

Qual é a principal reivindicação?

Alicia Bárcena detalhou que a principal reivindicação perante a Corte Internacional de Justiça é: "Julgar e declarar que o Equador é responsável pelo dano causado pelas violações de suas obrigações internacionais e que continuam causando ao México".

O que o México busca com a denúncia?

A Secretaria de Relações Exteriores explicou que a intenção da denúncia ao Equador é condenar e impor sanções pelas violações cometidas, além de estabelecer um precedente.

“Alicia Bárcena disse: ‘Que a justiça internacional e o sistema internacional condenem e sancionem sem ambiguidades as graves violações ocorridas e evitem um precedente de impunidade’.”