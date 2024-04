Mulher reconheceu ter mutilado seu namorado porque ele ia visitar sua esposa: foi condenada a sete anos de prisão

Na última terça-feira, na Espanha, uma mulher de 38 anos admitiu perante a Justiça que cortou os genitais do seu namorado em 31 de maio de 2021. Tanya convenceu-o a tapar os olhos para uma surpresa sexual, mas tinha uma faca no bolso, que tinha tirado da cozinha.

Desta forma, o Tribunal de Barcelona a condenou a sete anos de prisão após chegar a um acordo com o Ministério Público e a advogada da vítima mutilada. Mas não só isso, pois comprometeu-se a pagar 250.000 euros a título de responsabilidade civil.

A mulher explicou que antes de cometer o crime "não estava bem" e foi diagnosticada com uma síndrome depressiva maior. Ela estava saindo e vivendo com Abdul há vários anos, que além de ser seu parceiro, era seu chefe. Como foi confirmado na audiência, o relacionamento era extraconjugal.

A motivação do ataque

De acordo com o meio espanhol La Vanguardia, o homem de 50 anos era casado com outra mulher, mas em Bangladesh, com quem tinha filhos. A agressora engravidou duas vezes e abortou por mútuo acordo com o que era seu parceiro.

No entanto, a motivação de Tanya surgiu quando seu Abdul estava se preparando para viajar e visitar sua família. Aproveitando que o homem estava vendado porque ela faria sexo oral nele, a mulher pegou uma faca e cortou quase completamente seu órgão reprodutor, a 2 cm da base.

O homem está sofrendo sérias disfunções no desempenho de suas atividades diárias e está aguardando a implantação de uma prótese.

Em relação à sua vida pessoal, o sujeito perdeu sua família e agora vive com um parente, trabalhando meio período em um supermercado onde recebe 650 euros.