Mulher perde a vida ao cair do telhado enquanto observava o Eclipse solar

O evento astronômico que causou grande expectativa em milhares de pessoas ao redor do mundo, mas no México, foi ofuscado pela morte de Librada, uma mulher de 80 anos.

De acordo com os primeiros relatórios, a mulher idosa subiu ao telhado de sua casa para contemplar o eclipse solar, que ocorreu após as 11 da manhã, mas, descuidadamente, perdeu o equilíbrio e caiu no chão.

Perante esta situação, os familiares solicitaram a assistência da Cruz Vermelha, que chegou ao local para transferi-la de emergência para o Hospital do Seguro Social.

Ao chegar ao hospital e realizar uma avaliação médica inicial, foi confirmado que a mulher havia sofrido um grave traumatismo cranioencefálico, que posteriormente se revelou fatal.

Por volta da uma da tarde, a equipe médica anunciou o falecimento da Sra. Librada, então a equipe da Vice-Procuradoria Geral do sul do estado compareceu ao hospital e realizou os procedimentos necessários para documentar os fatos antes de autorizar a transferência do corpo para os familiares.

Como foi o eclipse solar?

Desde as primeiras horas da segunda-feira, 8 de abril, milhares de pessoas se reuniram em praças e centros acadêmicos de várias regiões para testemunhar o evento astronômico, usando óculos especiais e telescópios para uma observação segura do eclipse solar.

Por volta do meio-dia, o eclipse atingiu seu ponto máximo.