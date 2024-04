Homem teria abusado sexualmente de uma menina: a comunidade tentou linchá-lo e a polícia o salvou

Um novo caso de justiça com as próprias mãos ocorreu no município de Cundinamarca, na Colômbia, quando os moradores lincharam um homem que supostamente teria abusado de uma menor de idade.

Parece que o sujeito teria abusado sexualmente de uma menina de 11 anos de idade. Depois de revisar as câmeras de segurança da área, os moradores descobriram o apartamento do homem e foram até o local agredi-lo, sendo necessária a presença da Polícia Nacional para evitar uma tragédia.

Os policiais teriam chegado em um tanque e depois da meia-noite conseguiram retirar o sujeito, mas isso não impediu a comunidade de lançar pedras, paus e barras que até deixaram ferimentos nos policiais que protegiam o suposto abusador.

Recomendados

"A menina é filha de um tio meu. A menina veio ontem comprar uma encomenda dela. Ela visitou três lojas. Nessas três lojas tem um rapaz, se é que se pode chamá-lo de rapaz, que a seguiu no momento em que ela estava entrando na torre. O sujeito a agarrou e a tocou", disse uma das pessoas que estava no local.

Durante a noite e madrugada, houve a presença de policiais da Polícia Nacional, pois pessoas estavam envolvidas em atos de vandalismo, lançando pedras em frente a delegacia e em alguns conjuntos residenciais.