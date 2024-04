Foi para ver o eclipse? Retiram verme do olho de uma mulher

Verme é removido do olho de mulher X (Captura de pantalla )

O eclipse solar, que ocorreu em oito de abril deste ano, tornou-se um dos fenômenos naturais mais esperados de 2024. Milhares de mexicanos saíram de suas casas ou trabalhos com a intenção de poder ver como a lua cobria o sol.

Após algumas horas, alguns motores de busca como o Google começaram a ter um aumento na pesquisa sobre “dor nos olhos”. O site de notícias do Tecnológico de Monterrey afirmou que “Isso é chamado de ceratite solar (ou por exposição solar). É o que acontece com os alpinistas que não usam óculos de proteção adequados”.

Nas últimas horas, começou a se popularizar, através de várias redes sociais, o momento em que um especialista em saúde removeu uma lombriga do olho de uma mulher. Os internautas se assustaram e começaram a teorizar que isso aconteceu por terem visto o eclipse.

Recomendados

Após vários segundos de incerteza, uma conta do X esclareceu tudo e afirmou que se tratava de “loíase (verme ocular africano): É causada pelo parasita Loa loa e é transmitida pela picada de moscas do gênero Chrysops”. O vídeo já acumula mais de três milhões de visualizações nas redes sociais.

“Ah, caramba! E eu reclamando de um cílio que entrou no meu olho”, “Por isso não é bom ficar no Twitter às 4 da manhã”, “O mundo se tornou assustador” ou “isso é um verme e estava no seu olho?” são alguns dos comentários inseridos por vários internautas.

Os médicos recomendam, perante uma dor nos olhos, procurar atenção médica imediata se a dor for intensa, não desaparecer ou causar perda de visão. Também recomendam não se automedicar para evitar que os sintomas possam ser mascarados ou desaparecerem momentaneamente.