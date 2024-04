Ficou livre! Sujeito atacou sua parceira grávida com uma faca em hospital

No domingo, 7 de abril, um preocupante incidente abalou o hospital no Chile, quando um indivíduo embriagado invadiu a área de maternidade com uma faca. Seu objetivo: sua parceira, que estava internada e grávida.

A responsável da área, detalhou que o agressor entrou sob circunstâncias ainda sob investigação e cometeu um ataque cortando o pulso de sua parceira, que já estava internada devido a uma gravidez de risco. O indivíduo foi detido pela polícia nas proximidades do hospital, graças à rápida ação de testemunhas e guardas de segurança.

O Serviço Nacional da Mulher e Equidade de Gênero (Sernameg) também tomou conhecimento do caso. A diretora informou que oferecem apoio psicossocial e jurídico à vítima, que decidirá se continuará com esse acompanhamento. A prioridade é proteger seu bem-estar e oferecer as ferramentas necessárias para sua recuperação.

Formalizado por crimes menos graves

O agressor foi formalizado pelo crime de lesões menos graves no contexto de violência doméstica. No entanto, foi libertado, embora tenha sido imposto a ele a medida cautelar de proibição de se aproximar da vítima, conforme relatado esta tarde pela Rádio ADN.

Um novo caso de violência contra a mulher que não passou despercebido nas redes sociais, onde não pararam de criticar a decisão judicial em que terminou.

Este caso destaca a importância da atenção e prevenção da violência de gênero. Se você é vítima ou conhece alguém nessa situação, não hesite em procurar ajuda.