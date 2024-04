Empresa pagará até 10 mil dólares por abraçar gatos

A empresa de alimentos para animais de estimação ACANA anunciou uma ótima notícia para os amantes de gatos, pois abriu uma convocatória de emprego, oferecendo até US$ 10.000 a uma pessoa que queira abraçar animais o dia todo.

Isso ocorre devido a um problema que ocorre de maio a novembro, pois neste período de tempo, a quantidade de felinos nos abrigos de animais aumenta, precisando de atenção, cuidados e, acima de tudo, carinho.

Devido a isso, a empresa americana também doará 5.000 caixas de comida úmida e 120.000 pacotes de ração para os abrigos de gatos no país anglo-saxão.

Recomendados

Em que consiste o trabalho de 'abraçador de gatinhos'?

Deve estar em contato com os animais e, ao mesmo tempo, incentivar outras pessoas a se dirigirem aos abrigos para apoiar as fundações de animais, uma vez que existe o abrigo chamado Best Friends Animal Society.

Como se candidatar?

Acesse o site da ACANA ou suas redes sociais, onde encontrará um link que o levará ao cadastro, no qual deve inserir seus dados pessoais, como nome, data de nascimento, endereço, cidade, região, código postal e país.

Também deve fornecer o seu número de telefone, endereço de e-mail, indicar se tem alergia a gatos ou não, e escrever um pequeno parágrafo explicando por que gostaria de fazer parte da iniciativa.

É importante notar que o concurso está disponível desde 27 de março e encerrará as inscrições em 10 de abril às 20h.

Para saber quem será o vencedor, você deve ficar de olho nas redes sociais da marca, pois em 10 de maio serão anunciados os ‘cuidadores de gatinhos’.