“Ela tirou uma foto, mas não estava respirando”: mistério na morte de instrutora de yoga

Uma investigação está em andamento sobre a morte de Valentina Cepeda Rodríguez, de 22 anos, cujo corpo foi encontrado em seu apartamento na Colombia. De acordo com relatórios preliminares, a jovem instrutora de yoga e licenciada em educação infantil foi encontrada com um lençol em volta do pescoço e apresentava hematomas nessa área, sugerindo pressão externa.

Mistério na morte

O parceiro de Cepeda disse às autoridades que a jovem havia expressado intenções suicidas no dia anterior, mencionando o uso de clonazepam. Segundo seu testemunho, ele a encontrou ajoelhada em um quarto onde costumava fazer aulas de ioga, com o lençol em volta do pescoço, que aparentemente estava usando como balanço.

O homem afirma ter tirado uma foto dela pensando que ela estava brincando, mas ao perceber que não estava respirando, tentou reanimá-la e depois pediu ajuda. Valentina foi levada para a clínica Portoazul, onde infelizmente faleceu.

Recomendados

As autoridades estão investigando se o incidente está relacionado a um possível suicídio ou homicídio, especialmente depois de receber informações sobre uma discussão violenta entre o casal no dia anterior, que envolveu agressões físicas. Eles também estão analisando como os hematomas no pescoço da jovem ocorreram.

Para esta sexta-feira, 12 de abril, várias organizações de mulheres em Barranquilla convocaram um protesto às 14h na sede do Ministério Público para exigir ações concretas da justiça neste caso.