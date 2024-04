“Como um pano sujo”: denúncia de maus-tratos de professora a bebês em creche

Através das redes sociais, foi divulgado um vídeo no qual um vizinho da creche em Medellín, na Colômbia, evidencia como uma professora da instituição trata de forma inadequada bebês e crianças menores de 5 anos. Nas imagens, vê-se a professora agarrando as crianças por um braço e as movendo de um lugar para outro. O incidente ocorreu na creche localizada no bairro San Pablo.

A denúncia foi publicada através da conta oficial de Denúncias Antioquia, onde foi compartilhado o vídeo que está deixando os habitantes de Medellín indignados.

Professora que maltrata bebês em creche é denunciada

A denúncia diz: “quero denunciar esse ocorrido no bairro San Pablo, essa professora e a maneira como pega essas crianças como se fossem um pano sujo”.

Imediatamente, os usuários da internet se manifestaram dizendo: “Recomendação rápida. Verifiquem seus filhos todos os dias para garantir que não tenham contusões ou hematomas no corpo ou na cabeça. Nem todo mundo dará o mesmo amor aos seus filhos, e muito menos em uma escola”, “As mães deixam as crianças nesses lugares por necessidade, mas é triste ver como são tratados como se não fossem bebês, sem a educação e capacidade de cuidar desses bebês, além da precariedade do local. Quem controla esses abusos?”, “Má influência, assim prejudicam as crianças e as tornam más pessoas” e “São crianças pequenas, pelo amor de Deus! É preciso ter simpatia e amor profundo para trabalhar em uma creche e, acima de tudo, criar segurança para cada uma das crianças”.