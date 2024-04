Capturam o sujeito que assassinou seus pais com uma arma branca durante uma discussão

Casal morreu pelas mãos do filho editorial_medellin (editorial_medellin/Captura de pantalla.)

Nas últimas horas, foi divulgado um caso aterrador em que um casal foi encontrado morto dentro de um apartamento com várias feridas de arma branca ou arma perfurante, que teriam sido causadas por seu próprio filho após uma discussão. Na quinta-feira, 11 de abril, foi revelado que o suspeito foi preso pelas autoridades em Medellín.

Através das redes sociais, a notícia da captura do homem, que também teria que responder por posse e tráfico de drogas, foi divulgada.

Homem que matou seus pais é capturado

“O jovem Sebastián Cano Ospina foi capturado por tráfico e porte de drogas. Este indivíduo cometeu um duplo homicídio na madrugada no bairro Jardines de Envigado. As vítimas identificadas como Eusebio Cano Correa, de 63 anos, e Luz Omaira Ospina Correa, de 52 anos, foram supostamente agredidas por seu próprio filho em meio a um infeliz episódio de intolerância. No momento, aguarda-se a ordem de prisão por parte da Promotoria, pelo crime de homicídio qualificado para ser imputado”, informou Denuncias Antioquia.

Imediatamente, os usuários se pronunciaram sobre este caso dizendo que: “Matou os pais. Esperemos que agora não lhe deem prisão domiciliar”, “A cadeira elétrica é pequena para esse FDP”, “Com certeza esses senhores gastaram toda a vida criando esse sujeito pensando que ele cuidaria deles na velhice, como a maioria pensa ao ter filhos. Isso é uma loteria e o melhor é não jogar e gastar a vida consigo mesmo. A melhor opção é não ter filhos”, “Quando sair o mandado de prisão, ele já estará na Europa” e “E assim continuam falando de posse pessoal, de uso recreativo, são doentes e que tolice lhes ocorre para continuar com o problema”.