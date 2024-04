Atletismo será primeiro esporte a distribuir prêmios em dinheiro para os vencedores

Anéis olímpicos, instalados na Place du Trocadero, com vista para a Torre Eiffel, um dia depois do anúncio oficial de que a capital francesa sediará os Jogos Olímpicos de 2024, em Paris, em 14 de setembro de 2017 AP (Michel Euler/AP)

O atletismo será o primeiro esporte a distribuir prêmios em dinheiro em uma Olimpíada. A World Athletics anunciou na quarta-feira que os medalhistas de ouro da modalidade em Paris 2024 receberão US$ 50 mil.

O órgão regulador do atletismo mundial afirmou que destinará US$ 2,4 milhões para premiar os vencedores de 48 provas do programa de atletismo dos Jogos deste ano. As equipes de revezamento dividirão os US$ 50 mil do prêmio entre seus membros. Os pagamentos aos medalhistas de prata e bronze começarão em Los Angeles 2028.

“Embora seja impossível atribuir um valor comercial a ganhar uma medalha olímpica, ou ao compromisso e concentração que é representar o seu país nos Jogos Olímpicos, acredito que é importante que comecemos de alguma forma e nos certifiquemos de que parte dos benefícios gerados pelos nossos atletas durante os Jogos Olímpicos retornem diretamente para aqueles que fazem dos Jogos Olímpicos o espetáculo global que são”, explicou o presidente da World Athletics (a federação internacional de atletismo), Sebastian Coe, em um comunicado.

Os Jogos Olímpicos modernos foram criados como um evento esportivo amador e o Comitê Olímpico Internacional não concede prêmios em dinheiro, embora os medalhistas recebam compensações dos governos e autoridades esportivas de seus países, além de patrocinadores.