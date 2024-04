Um homem em uma motocicleta ameaçou matar outro com uma arma por buzinar para ele

Os casos de insegurança e intolerância continuam a ocorrer na Colômbia. Em um incidente mais recente que se tornou viral nas redes sociais, um homem a bordo de uma motocicleta ameaçou outro com uma arma porque este buzinou para ele enquanto estavam transitando pela Avenida Caracas, no leste da cidade de Bogotá.

No vídeo que foi divulgado pela rede social X (anteriormente twitter), é possível ouvir o motorista dizendo "O que aconteceu? Qual é a volta? Qual é a buzina? Qual é a buzina? Você quer que eu bata em você ou o quê? mari***", diz o motociclista.

Ao contrário do que muitos esperavam, a pessoa que estava sendo ameaçada surpreendeu, pois não fugiu, mas respondeu ao homem: “papai, não pode mais? Não pode se não for com isso”, e o outro saiu do local.

Nas redes sociais, rejeitaram o fato e indicaram que é algo comum que aconteça na capital do país. "E há aqueles que pensam que legalizar armas seria a melhor ideia do mundo em um país como a Colômbia... os homicídios por assobiar seriam uma estatística separada de mortos todos os dias." Mas ele o deixou calado com o "Papai, não pode mais? Não pode se não for com isso?" Eu gostei dessa parada!", "Não será uma modalidade de roubo? Chamam isso de qualquer um e quem se assusta eles pedem dinheiro.", "Com certeza, um agente verde e oliva que vai para o seu turno para extorquir do CAI ou para recolher o dinheiro do dia da panela", foram alguns dos comentários.

A moto seria oficial

Usuários em redes sociais indicaram que a motocicleta na qual o homem com a arma estava se locomovendo pertenceria a um veículo oficial do distrito.

A moto com placa OAM823 é uma Honda XRE 300 modelo 2018 com identificação de tipo de serviço oficial. A prefeitura local de Bosa até respondeu que não é verdade, mas a Blu Radio também investigou o SOAT e pertenceria à Secretaria Distrital de Segurança.