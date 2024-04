“Terá duras consequências”: a aterrorizante previsão do ‘Nostradamus atual’

“Terá duras consequências”: a terrível previsão do 'Nostradamus atual' que alarma as redes Nostradamus escreveu o livro das Profecias (Foto: Unsplash)

O ano de 2024 começou com uma catástrofe no Japão, com um terremoto que tirou mais de 250 vidas e, de acordo com Athos Salomé, não será a única tragédia que ocorrerá este ano. De acordo com o ‘Nostradamus atual’, como é conhecido no mundo, um evento se repetirá com consequências severas.

‘Vidente Nostradamus’ faz previsões terríveis para 2024

O clarividente é um dos mais admirados no Brasil e ganhou popularidade após prever eventos como o surgimento da pandemia global de Covid-19, a morte da rainha Elizabeth II e a vitória agônica da seleção da Argentina na Copa do Mundo do Qatar.

Nesta ocasião, o místico previu que, durante este ano, surgirá um "novo vírus mortal" que terá origem no Polo Sul e será mais letal do que o Coronavírus. Além disso, ele fez um terrível aviso: "Se este novo vírus não for controlado, haverá um aumento do sofrimento, danos mentais e materiais, mortes, e este vírus será conhecido como a maior ceifadora da história", afirmou em declarações à Tyla.

Outras previsões de Athos Salomé

Para além das previsões apocalípticas, Athos Salomé não ofereceu mais detalhes sobre as causas do vírus ou se os cientistas poderiam combatê-lo em todo o mundo antes do tempo.

Por outro lado, o ‘Nostradamus atual’ já havia comentado suas previsões para este ano, entre as quais se destaca a crescente ameaça da Inteligência Artificial. Segundo o vidente, nos últimos anos, a IA adquiriu um papel muito importante em termos de avanços tecnológicos, mas em 2024 as coisas começariam a sair do controle.

Segundo Athos Salomé, haverá contato com seres de outros planetas, especificamente alienígenas. Por último, um asteroide irá impactar a Terra, o que despertará o interesse de muitos cientistas, pois estará cheio de materiais preciosos.