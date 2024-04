Por que eles fizeram isso? Adolescentes se eletrocutam ao sentar nos trilhos do metrô

As redes sociais são espaços utilizados para manter uma comunicação constante com entes queridos; com o passar do tempo, esses portais mudaram e agora também podem ser usados para compartilhar imagens e vídeos de grande interesse. Entre todos os aplicativos, X, antigo Twitter, é o site com menos restrições e isso permite a divulgação de material sensível ou explícito.

Nas últimas horas, começou a se popularizar o momento em que dois jovens sofreram um choque elétrico ao tocar a via do metrô. No vídeo, que está circulando nas redes sociais, é possível ver como os envolvidos desceram para as vias do trem e se sentaram.

Um dos envolvidos segurou-se na barra eletrificada e sofreu o acidente; durante os movimentos, o ferido puxou a mulher que também recebeu a alta voltagem. A pessoa que divulgou o incidente colocou a seguinte descrição: "Senta-se em uma via e apoia-se no terceiro trilho".

Amigos são eletrocutados ao se sentarem nos trilhos do metrô (Captura de panta)

Quando ocorreram os fatos?

Após a viralização do incidente, alguns internautas compartilharam notas que relataram o acidente de 2023: "Duas pessoas ficaram gravemente feridas após entrar em contato com um trilho eletrificado nas vias da Autoridade de Trânsito de Chicago (CTA). O incidente devastador ocorreu na noite de 5 de agosto quando as vítimas e seus amigos estavam a caminho do festival Lollapalooza", explicou o meio de comunicação mencionado anteriormente.

De acordo com o portal, os afetados queriam tirar uma selfie e comemorar sua viagem ao festival de música: “O Departamento de Bombeiros de Oak Park enviou rapidamente os serviços de emergência ao local e ambas as vítimas foram levadas com urgência para o Centro Médico Loyola para receber tratamento. A vítima masculina, que foi relatada como tendo sofrido uma parada cardíaca na chegada dos bombeiros, permanece em estado crítico. Enquanto isso, a vítima feminina, embora hospitalizada e inicialmente considerada como estando melhorando, sofreu ferimentos menos graves”.