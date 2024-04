Outro capítulo da guerra entre Rússia e Ucrânia foi relatado nesta terça-feira, e o México estaria envolvido de forma indireta, pois de acordo com informações do Serviço de Inteligência Exterior da Rússia (SVR), os Estados Unidos estão recrutando membros de cartéis de drogas do México e da Colômbia que foram treinados para participar do conflito armado.

Neste sentido, os criminosos foram prometidos anistia, contanto que não retornem ao território americano e lutem ao lado das Forças Armadas da Ucrânia contra o Exército russo.

A responsabilidade da operação está a cargo de empresas militares privadas ligadas à DEA e ao FBI, e a primeira remessa dos membros do crime mexicano e colombiano pretende ser concretizada neste verão, com pelo menos 200 homens que chegarão para proteger Kiev no conflito armado.

Dentro dos Estados Unidos, de acordo com o governo russo, eles têm gerido o envio de pessoas e a estratégia militar como uma “viagem de negócios” para que os criminosos mexicanos e colombianos recuperem sua liberdade.

O que a Rússia diz sobre essa suposta ação?

O Serviço de Inteligência Externa da Rússia detalhou que é alarmante a adesão de mexicanos e colombianos com antecedentes criminais às Forças Armadas da Ucrânia.

Ele acrescentou que, ao tentar favorecer a Ucrânia no conflito bélico, os EUA estão fadados ao fracasso de um regime que têm alimentado com armas, dinheiro e agora combatentes.

Estados Unidos responde ‘à maneira de AMLO’

Por sua vez, os Estados Unidos asseguraram, através de sua embaixada no México, com uma declaração de AMLO, minimizando as informações reveladas nesta terça-feira.

"Como dizem por aí, a calúnia, quando não mancha, suja."