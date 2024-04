“Mágico”, assim avistaram o eclipse solar de um avião

Um eclipse sempre deixa imagens fascinantes. A curiosidade e admiração por este evento astronômico são latentes nas pessoas quando ocorre, independentemente do país em que se encontram.

O eclipse solar desta segunda-feira na América do Norte fez com que a usuária @muyviajera do TikTok recordasse sua experiência ao observar o eclipse do dia 2 de julho de 2019 de dentro de um avião em pleno voo, enquanto viajava de Buenos Aires para San Juan.

A mulher publicou um vídeo de como foi naquela época, conseguir ver o eclipse a 11.000 metros de altura.

"Assim se vê um eclipse solar do ar", começou a usuária dizendo no vídeo em que se vê como os passageiros foram atendidos pela tripulação. Eles receberam manuais instrutivos e óculos especiais para avistar a Lua cobrindo o sol e escurecendo o dia. Quando o dia virou noite, todos aplaudiram.

"Fez-se noite em pleno voo. Mágico", escreveu a usuária, que também mencionou que foi o "voo mais espetacular da minha vida. Em 2 de julho de 2019, embarquei no voo de Buenos Aires para San Juan para ver o eclipse solar total a 11 mil metros de altitude. Uma loucura total que nunca esquecerei."

Reações ao eclipse durante o voo

A 24 horas de sua publicação, o vídeo de @muyviajera sobre o avistamento do eclipse em pleno voo ultrapassou quatro milhões de visualizações. A comunidade do TikTok ficou encantada com a gravação, que teve mais de 419 curtidas.

"Literalmente viram o Eclipse na primeira fila", "que bonito", "que incrível", "Isso é impressionante", "parecia ton 618", "me dá vontade de chorar, a mãe natureza nos fazendo tão sortudos por poder apreciar um eclipse assim", "justo ontem eu estava me perguntando como seria ver isso de um avião, e o TikTok me trouxe o vídeo", foram alguns comentários.

O eclipse de 8 de abril pôde ser apreciado no México, Estados Unidos e Canadá, onde não será visível novamente até agosto de 2044. O evento foi uma oportunidade para que cientistas de todo o mundo pudessem continuar aprofundando suas pesquisas sobre esse tipo de fenômeno, que afeta diretamente o comportamento dos animais e a natureza em suas diferentes formas.