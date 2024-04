Homem esfaqueia cão de rua e causa revolta

Um homem identificado até agora pelo apelido ‘El Chino’ foi apontado por esfaquear um cão de rua no Estado do México.

De acordo com testemunhos de vizinhos e comerciantes, o cachorro latiu para o indivíduo, o que provocou sua reação violenta com uma faca, dando-lhe várias facadas. O cachorro tentou fugir e procurar abrigo, mas não conseguiu e ficou caído debaixo de um banco em uma barraca de comida que estava fechada.

Apesar dos apelos de socorro dos comerciantes, a polícia municipal não deteve o indivíduo, descrito como um homem alto de cabelo encaracolado, vestido com um roupão azul.

O ataque ocorreu no último sábado, 6 de abril, e foi amplamente divulgado nas redes sociais, onde também são vistas mensagens de justiça e pedidos ao Ministério Público do Estado do México para iniciar uma investigação por maus-tratos animais.

Por último, os vendedores do mercado comentaram que albergam vários cães de rua, que encontraram nestes locais, um refúgio contra as intempéries e uma fonte de comida e água fornecida tanto por eles como pelos visitantes.