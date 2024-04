Dani Alves busca ser absolvido e retornar a viver do futebol

Depois de ser condenado a quatro anos e meio de prisão por abuso sexual e ter sido libertado há duas semanas ao pagar uma fiança de um milhão de euros, Dani Alves afirma querer ser absolvido e continuar vivendo do futebol.

O brasileiro foi acusado e condenado por estuprar uma mulher no banheiro da discoteca Sutton, em Barcelona, em 30 de dezembro de 2022. Ele pagou uma fiança de 150 mil euros como indenização à vítima e, como está em liberdade condicional, não pode sair do território espanhol.

De acordo com o jornal espanhol El País, o ex-jogador e selecionado brasileiro afirmou confiar que será absolvido da acusação de violação, o que poderia ajudar a limpar sua imagem e assim permitir-lhe retornar ao mundo do futebol, não como jogador, pois ele reconhece que essa etapa chegou ao fim.

O meio espanhol cita que "Apenas entre 10 e 20% do que foi declarado foi considerado como verdadeiro", é o que a defesa de Alves disse, que garante que o relato de seu cliente está "verificado por meios de prova". "Alves foi condenado com base no depoimento de uma denunciante que é incompatível com uma prova científica", devido à "ausência de lesões vaginais e qualquer tipo de lesão", diz a defesa do ex-jogador do Barcelona.

Brazil Press Conference - FIFA World Cup Qatar 2022 Dani Alves (Mohamed Farag/Getty Images)

Situação atual do brasileiro

A equipa de advogados, liderada por Inés Guardiola, buscará a absolvição de Dani Alves e assim ganhar o caso, pois afirmam que o testemunho da vítima não é congruente com o que foi visto nas câmaras de segurança. Desta forma, procurarão limpar a imagem do ex-jogador do Pumas.

O último jogo que ele jogou foi em 8 de janeiro de 2023, defendendo a camisa dos Pumas CU contra o FC Juárez. Desde então, o futebol acabou para ele. Não há data para o julgamento terminar, no momento está em andamento e a sentença final pode chegar até 2025.