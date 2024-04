Cristiano Ronaldo fica furioso após ser expulso e ameaça bater em um árbitro

Cristiano Ronaldo voltou a ser protagonista na Arábia Saudita; no entanto, não foi por seu talento em campo, mas sim porque perdeu a compostura na Semifinal da Supercopa Saudita.

O atacante português explodiu e foi expulso do campo, após se envolver em uma discussão com seu rival do Al Hilal, Ali Al Bulayhi.

Cristiano Ronaldo ameaçou agredir um árbitro na Arábia Saudita

Após uma briga ter acontecido, CR7 recebeu o cartão vermelho, o que o fez explodir ainda mais, sem acreditar na decisão imposta pelo árbitro.

Inclusive, o português ameaçou dar um soco no árbitro. Tudo começou com tapinhas no ombro do juiz, para depois zombar da decisão.

Antes de deixar o campo, ele ameaçou dar um soco, então essa atitude pode acabar custando caro para o atacante português.

O lusitano foi expulso do campo de jogo após uma discussão com um adversário

Quando saiu do campo, e enquanto o público gritava o nome de Messi, Cristiano apontou para o árbitro e aplaudiu de forma irônica. Além disso, levantou o polegar e deu a entender que o árbitro era o número um.

A equipe de Ronaldo caiu na Semifinal da Supercopa da Arábia Saudita, o que significa mais um fracasso para o atacante desde que chegou ao time.

Por enquanto, ainda não se sabe se haverá uma penalidade especial para Cristiano, pois ameaçou dar um soco no árbitro, um ato que poderia lhe custar caro, pois poderia receber uma suspensão exemplar.