Aterrorizante: um casal teria sido assassinado pelo próprio filho durante uma discussão

Na quarta-feira, 10 de abril, foi descoberto o terrível caso de um casal que foi encontrado assassinado com arma branca dentro de um apartamento em um condomínio residencial em Medellín, na Colômbia. Os vizinhos do apartamento alertaram as autoridades quando ouviram os gritos. Quando conseguiram entrar no imóvel, os policiais se depararam com a cena, as duas pessoas sem vida. O principal suspeito é o filho do casal.

O fato que chocou os habitantes de Medellín ocorreu durante a manhã.

Assassinato de um casal em um apartamento na Colômbia

Diante do fato, o brigadeiro general Oscar Andrés Lamprea Pinzón, Comandante da Polícia Metropolitana de Medellín, referiu-se ao incidente em que duas pessoas foram assassinadas com arma branca.

“A Polícia Nacional foi informada através da ligação para o 123, de um caso que ocorreu em um conjunto residencial no município de Envigado, zona metropolitana de Medellín. E assim, a patrulha de vigilância se dirigiu ao local dos acontecimentos, onde, ao verificar com o pessoal de segurança do conjunto e com alguns familiares, eles encontraram dois indivíduos sem sinais vitais no apartamento. Aparentemente, foram agredidos com uma arma branca ou arma perfurante. Desta forma, a polícia está recolhendo todas as provas materiais e realizando as diferentes investigações para conseguir determinar as causas e o autor deste ato tão lamentável”, disse o comandante.

Os usuários da Internet manifestaram-se ao conhecer o caso, dizendo que: “Ninguém sabe nada sobre ninguém, mas tem de ter um coração muito podre, uma mente vazia e ser uma pingo de consciência para matar os pais... O mal que se abateu não tem nome...” e “Oh, que horror tudo isso”.