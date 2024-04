Acontece um briga entre trabalhadora e empregadores em restaurante na Colômbia

Um vídeo viral recente chocou as redes sociais, mostrando um desagradável conflito entre os proprietários de um estabelecimento de fast food no mirante de Los Nogales e uma jovem ex-funcionária de apenas 20 anos, que estava reivindicando o pagamento de vários dias de trabalho pendentes.

De acordo com informações coletadas, a jovem foi forçada a renunciar devido ao tratamento degradante recebido de seus superiores, um comportamento claramente evidenciado no vídeo. Desde então, o estabelecimento se recusou a liquidar o pagamento pendente com ela.

Testemunhas afirmam que os proprietários a agrediram verbalmente, lançando insultos como “Quem você pensa que é? Olhe suas sandálias, nem sequer tem para comer. Você é desprezível. Vamos pagar quando bem entendermos”, entre outros, deixando atônitos os que presenciaram a cena.

Até o momento, os proprietários do estabelecimento não fizeram nenhuma declaração sobre o incidente, o que tem gerado ainda mais consternação e repúdio na comunidade.

Números de emprego informal

A chegada da pandemia afetou especialmente os trabalhadores informais, que tiveram que fechar abruptamente as portas de seus negócios, prejudicando a economia local e cujos efeitos ainda são sentidos quatro anos após a chegada da Covid-19.

“Principalmente na Colômbia, um aspecto socioeconômico que marca a cidade é a informalidade econômica. Claramente, o confinamento foi o obstáculo principal para que esses trabalhadores informais vissem absolutamente reduzidos os rendimentos que, dia a dia, obtêm das atividades que conseguem desenvolver nas horas em que trabalham diariamente”, disse Lucía Avendaño, diretora do Barranquilla Cómo Vamos.

A diretora do Barranquilla Cómo Vamos destaca que é necessário que Barranquilla possa gerar mais empregos formais, que absorvam a informalidade, uma vez que as taxas de emprego informal ainda são muito altas na cidade. "De acordo com o Terceiro Relatório do Mercado de Trabalho da Região Caribe, elaborado pela Fundesarrollo, a proporção de informalidade em Barranquilla ficou em 54,3%, entre maio de 2022 e junho de 2023. Embora tenham sido feitos esforços para absorver a oferta de trabalho, a informalidade não diminui em quantidades significativas. Grande parte disso é explicado pelo atraso da pandemia".