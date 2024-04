Um eclipse solar se torna o cenário de um casamento em massa nos Estados Unidos

Vários casamentos aconteceram nos EUA sob o eclipse que atravessou boa parte do centro do país Jon Cherry / AP (Jon Cherry/AP)

O eclipse solar desta segunda-feira, 8 de abril, foi um momento inesquecível e único do ponto de vista natural, astronômico e energético. Por isso, tornou-se o cenário perfeito para um casamento em massa, com casais de 25 estados dos Estados Unidos, que escolheram este momento sem igual para selar seu amor, aproveitando todas as energias que o fenômeno pode oferecer.

Entre os supersticiosos, há aqueles que afirmam que os eclipses pressagiam acontecimentos desastrosos, mas outros garantem que eles liberam uma poderosa energia que deve ser aproveitada para realizar desejos. Com base nesta última ideia, muitos querem receber o lado positivo, enquanto outros (mais do que pensar em superstições) apenas querem aproveitar a majestosidade natural do evento.

Por isso, mais de 350 casais se inscreveram para dizer “sim” simultaneamente poucos minutos antes do eclipse solar atingir seu ponto máximo em Russellville, Arkansas, às 2:40, hora do leste, conforme relatado pelo Mundo Deportivo.

Por que escolher a hora de Russellville? O local foi classificado pela NASA como um dos melhores lugares para ver o eclipse solar total. A escuridão total foi apreciada por quatro minutos.

Casamento em massa irradia amor durante o eclipse

O evento se repetirá até o ano de 2052 Dreamstime

O New York Post destacou as impressões de vários dos casais que participaram do casamento em massa, relatando que a noiva Carlotta Cox disse ao canal de notícias local 40/29 News: “Parece o casamento mais incrível que você pode ter”. A mulher compartilhou que estava planejando o casamento com seu noivo por dois anos para que fosse durante o eclipse.

"Nosso destino original era o Maine. Lá, a totalidade duraria cerca de dois minutos, então estávamos procurando por um lugar onde a totalidade fosse mais longa, e acabamos aqui em Arkansas", disse Cox, natural do Tennessee.

O Post expôs que Katie Baucom se casará com Nicholas Blackwell durante o evento do eclipse. O casal escolheu este momento porque "acontece uma vez na vida... É algo grande. Na verdade, nunca nos aconteceu nada grande ou importante a nenhum de nós", disse ela.

Outro namorado disse ao programa "Good Morning America" da ABC que teve que convencer sua namorada a se casar durante o eclipse: "Ela queria algo um pouco mais tradicional e levou um tempo, mas finalmente a convenci a se casar durante o eclipse".

Mas não foi o único local para um casamento em massa durante o eclipse: também houve um realizado no Trenton Community Park, em Ohio.