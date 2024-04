Jovem usa Alexa para proteger família de invasão de macacos

Em uma ocorrência surpreendente que conquistou a admiração de muitos, uma jovem de 13 anos chamada Nikita demonstrou agilidade mental ao usar a Alexa, a assistente virtual da Amazon, para afastar um bando de macacos que havia invadido sua casa. Enquanto ela e sua sobrinha de 3 anos brincavam na cozinha, cinco a seis primatas entraram em cena, causando desordem em busca de alimentos e até jogando utensílios pela área.

Uma solução inovadora

Diante do perigo iminente, as duas meninas, tomadas pelo pânico, se viram em uma situação de medo extremo, especialmente quando um dos macacos aproximou-se repetidamente delas. No entanto, Nikita usou sia intuição quando decidiu fazer algo não convencional: instruir a Alexa para emitir latidos. Essa abordagem inusitada surtiu efeito, fazendo com que os invasores alvoroçados retirassem-se, temendo o som dos latidos projetados pelo dispositivo.

O incidente ocorreu na residência da família em Uttar Pradesh, na Índia, onde a porta da frente havia sido deixada inadvertidamente aberta, facilitando assim a entrada dos macacos. No momento da invasão, os adultos da casa estavam em outro cômodo, desconhecendo completamente a situação emergente na cozinha.

Inteligência e coragem na hora do susto

Quando a tensão se elevou, e a sobrinha começou a chamar pela mãe, agravando a atenção dos macacos sobre elas, Nikita soube que precisava agir rapidamente. “Eu estava assustada, mas sabia que tinha que fazer alguma coisa para evitar um ataque”, disse ela. Seu pensamento rápido levou-a a usar a Alexa, posicionada estrategicamente sobre a geladeira, como uma ferramenta de dissuasão, pedindo que o aparelho imitasse os latidos de um cão.

A atitude da jovem não apenas resolveu uma situação potencialmente perigosa, mas também rendeu-lhe elogios de sua família. Sua mãe expressou orgulho e alívio pela ação da filha, enquanto seu pai admirou o uso inteligente da tecnologia para assegurar a segurança da família. A Alexa, conhecida por suas múltiplas funcionalidades cotidianas, agora também pode ser reconhecida como um eficaz espantador de macacos, graças à engenhosidade de Nikita.

Fonte: Times of Iindia e NDTV