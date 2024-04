Jovem se revolta com a mãe após ela aceitar presente caro da nora: ‘Me disse para recusar’ Childhood. Young girl during Christmas eve (Yeko Photo Studio/Reprodução/Freepik - Racool_studio)

Uma mulher usou o Reddit, revelando ter entrado em um conflito com o filho, de 23 anos, após ser presenteada pela nora, de 22, e não recusar o presente. Apesar dos motivos apresentados pelo rapaz, sua mãe não ficou convencida e manteve seu posicionamento.

“Meu filho está com sua namorada há cinco meses. É uma delícia estar perto dela e acho que nos unimos bastante, apesar do pouco tempo que nos conhecemos. Agora tenho que mencionar aqui que ela é muito rica. Meu filho estima que o dinheiro que ela recebe dos pais todos os meses é igual à sua renda anual”, iniciou o texto, por meio do usuário u/cy_Instruction2768.

“Meu filho me expressou várias vezes que está preocupado com a possibilidade de parecer que só está namorando pelo dinheiro dela, então tem sido muito rigoroso em pagar sua parte nas coisas e não aceitar presentes caros”, continuou.

Recomendados

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Homem decide dar anel que seria de noivado para seu irmão mais novo e polemiza na família”

Presente bem aceito

O conflito da mãe com o filho surgiu em seu aniversário, quando resolveu aceitar um presente da nora. Reprovada pelo rapaz, as discussões ficaram acaloradas.

“Ontem foi meu aniversário e a namorada dele me deu uma bolsa de grife muito cara que mencionei ter ficado entusiasmada meses atrás, embora eu nunca pudesse comprá-la sozinha”, disse.

“Fiquei tão emocionada e ela se lembrou de um breve comentário que fiz há muito tempo. Contei isso ao meu filho e ele ficou com muita raiva de mim, dizendo ter recusado tantos presentes, passeios e planos de férias desde que começaram a namorar porque ele não suporta ela pensar que ele gosta de seu dinheiro”, desabafou.

Apesar da reação do filho, a mulher aceitou o presente e se recusou a devolver mesmo sob muita insistência.

“Era um presente muito atencioso, mesmo sem considerar o preço, e que ela ficaria magoada se eu devolvesse. Agora ele está dizendo que sou gananciosa e não me importo de estar fazendo com que ele pareça um garimpeiro cuja família fica feliz em roubá-la”, finalizou.

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.