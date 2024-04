“Deixam-na sozinha na sala”: denunciam discriminação de menina com mobilidade reduzida na sua escola

Foi anunciado uma investigação sobre o suposto caso de discriminação contra uma menina com mobilidade reduzida no Instituto Técnico Nacional de Comércio na Colômbia, depois que Lina Manrique, mãe da menor, fez uma denúncia pública em suas redes sociais, acusando a escola de negligência e falta de empatia para com sua filha, que se locomove em uma cadeira de rodas.

"A Personería Distrital de Barranquilla iniciará uma investigação preliminar sobre os supostos atos de discriminação no Instituto Técnico Nacional de Comércio, a fim de garantir os direitos das crianças e adolescentes", afirmou a Personería através de sua conta na rede social X.

Num vídeo publicado em plataformas digitais, mostra a irmã da menina levando-lhe o lanche para a sala de aula, onde a menina está sozinha, sem outros colegas ou professores, com o rosto apoiado na mesa. Nesse momento estavam ocorrendo as aulas de educação física, das quais a menina não participava.

Na sua denúncia no Instagram, Lina Manrique escreveu: “Minha filha foi abandonada na sala de aula, onde os professores a deixam sozinha por longos períodos, colocando em risco sua segurança e bem-estar emocional e acadêmico. Além disso, não recebeu a atenção acadêmica adequada nem se integrou nas atividades escolares. Isso limitou sua participação e seu progresso educacional”.

Manrique também relatou uma experiência infeliz com a psicóloga da instituição, que, segundo seu relato, respondeu insensivelmente às suas preocupações, sugerindo que esperassem que o avô resolvesse o problema do elevador, fazendo a pergunta irônica: “O que você quer que eu carregue?”.

A mãe da menina enfatizou que sua filha tem passado por crises emocionais e exigiu medidas imediatas para lidar com essa situação. “Exigimos medidas imediatas para abordar essas preocupações e garantir um ambiente escolar seguro, inclusivo e respeitoso para todos os alunos, incluindo aqueles com deficiências”, concluiu Manrique.