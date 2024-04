Alertam para possíveis ataques terroristas nas quartas de final da Champions League

A Liga dos Campeões terá jogos emocionantes pelas quartas de final, onde clubes como Real Madrid, Manchester City, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Barcelona, Bayern de Munique buscarão a ‘Orelhuda’.

Numa jornada que marca o início desta fase, um alarme foi acionado nos quatro locais desportivos que irão acolher os confrontos. Recentemente, meios de comunicação internacionais divulgaram uma suposta ameaça do Estado Islâmico aos jogos planejados.

As quartas de final da Liga dos Campeões começam em 9 de abril Getty Images (Alexander Scheuber - UEFA/UEFA via Getty Images)

A vigilância sobre a capital da Espanha nestes dias já era especial devido à celebração do jogo de terça-feira, com a torcida do City em Madrid, e do jogo de quarta-feira, com os seguidores do Borussia Dortmund aguardando a partida no Metropolitano. Não é a primeira vez que a cidade de Madrid recebe dois jogos consecutivos de seus times como mandantes na Liga dos Campeões.

Ameaça

O Estado Islâmico, através de sua fundação Al Azaim, divulgou um cartaz ameaçando os estádios de Londres, Paris e Madrid. Não é a primeira vez que esse grupo deixa claro que seus principais alvos são os chamados 'alvos macios', como grandes eventos esportivos.

As quartas de final da Liga dos Campeões começam em 9 de abril Getty Images (Alex Pantling/Getty Images)

Até o momento, nada mudou e a organização, assim como o controle, permanece para estes jogos de ida das quartas de final. O Marca observou em seu portal que não há motivo para alarme, mas sim para ficar atentos e reforçar a vigilância.

Um dos jogos que mais chama a atenção é este já considerado clássico entre Real Madrid e Manchester City.

A primeira vez em que os favoritos ao título se encontram nas quartas de final da Liga dos Campeões com cheiro de final antecipada. Para quebrar a igualdade nas eliminatórias. Dois para cada um. Com a lembrança inesquecível para os torcedores do Real Madrid de uma dessas viradas que alimentam a lenda de sua história.