Vídeo: moradores acordam e se deparam com sucuri de 3 metros no muro de casa

Uma família de moradores da comunidade de Bonsucesso, em Várzea Grande, no Mato Grosso, acordou neste domingo e foi surpreendida com uma visita enorme e inesperada. No muro da residência, tomando sol, estava uma sucuri de cerca de 3 metros.

A sucuri gigante não parecia estar nem um pouco incomodada com a presença de pessoas e permaneceu imóvel até a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros do estado, que recolheu a serpente e a levou até a mata, onde foi devolvida à natureza.

A serpente não chegou a atacar e nenhuma pessoa ficou ferida. Apesar de não serem incomuns no estado, ninguém havia visto uma cobra deste porte em uma área urbanizada da cidade e as autoridades não sabem como o animal chegou até a residência sem ter sido avistada por ninguém das redondezas.

ANA JÚLIA

A morte da sucuri Ana Júlia chamou a atenção dos moradores do Mato Grosso do Sul e após uma investigação o Instituto de Criminalística do estado apontou que a serpente de quase 7 metros morreu por causas naturais.

Registro fotográfico da Sucuri Ana Júlia (Reprodução / Instagram @cdimitrius)

Ana Júlia foi encontrada morta às margens do Rio Formoso, em Bonito, no Mato Grosso do Sul, mas uma perita veterinária examinou a sucuri e não encontrou sinais de violência com objetos contundentes ou armas de fogo.

Ana Júlia era conhecida como “a sucuri mais famosa do mundo” por ter sido estrela de estudos, ensaios fotográficos e programas de televisão nos últimos anos.