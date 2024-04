Surpreendente! Imagem sagrada de uma igreja permanece intacta após um incêndio

Os devotos de uma igreja católica na Guatemala ficaram surpresos ao presenciar um evento milagroso em um templo. Especificamente na Paróquia de São Martinho Jilotepeque, em Chimaltenango.

O incêndio começou na capela de adoração da igreja. As autoridades da igreja ainda desconhecem as causas do fogo no local. Por sua vez, os Bombeiros Voluntários da localidade responderam imediatamente para atender à emergência

Quando as equipes de resgate chegaram para apagar o fogo, constataram que uma imagem religiosa sobreviveu às chamas.

Os religiosos classificaram o evento como “milagroso”.