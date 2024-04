"Sou única", a mulher com as pernas mais longas do mundo conta sua história

Maci Currin é a mulher com as pernas mais longas do mundo Instagram

Há quatro anos, a americana Maci Currin detém o recorde como a mulher com as pernas mais longas do mundo. A jovem de 21 anos é viral no TikTok, onde muitos ficam impressionados com os vídeos em que ela orgulhosamente exibe sua altura.

O The Mirror publicou que a jovem, residente de Austin, Texas, tem pernas que medem 135cm. A garota tem 2,08m de altura. Embora atualmente sua altura a faça se sentir única e seja um aspecto que a tornou famosa no mundo, Currin disse que nem sempre se sentiu feliz com isso.

De acordo com a referida fonte, a americana relatou que quando era criança, seus colegas de escola a atacavam por sua altura. Ela era uma estudante do ensino fundamental, mas sempre a confundiam com uma aluna do ensino médio.

Recomendados

“Houve uma vez em que eu estava brincando no recreio (acho que estava na segunda série) e alguém me perguntou se eu era uma estudante do ensino médio por causa da minha altura... Naquela época, eu odiava minha altura porque era a única coisa pela qual as crianças podiam me atacar, mas a melhor vantagem teria que ser que ninguém é como eu. Sou única. As pessoas frequentemente me dizem: ‘Você é tão alta’, ‘Bonita, você é modelo?’ Como uma mulher de 2,08m, meu trabalho é empoderar outras mulheres altas”, disse Currin.

A mulher com as pernas mais longas do mundo

Maci Currin exibe com orgulho em suas redes sociais como a mulher com as pernas mais longas do mundo, posando para a câmera e dançando para seus milhares de seguidores.

Os usuários que comentam têm reações mistas. Alguns destacam sua beleza e outros criticam sua aparência.

"Recebo muitas reações mistas, mas isso é de se esperar... Se alguém vai odiar, odeia porque não entende. Também me chamam de personagens de filmes de terror, como Slenderman. Sempre fui mais alto que todos desde o jardim de infância. Sempre fui um líder acima de todos", afirmou Currin.

O único inconveniente que Currin vê em sua vida diária devido à sua altura é quando tem que se curvar para passar pelas portas ou durante encontros, já que muitos homens se sentem envergonhados de beijá-la em público por ela ter que se inclinar tanto estando de pé.

"Atualmente, não tenho interesse em namorar, mas todas as vezes que saí, especialmente com homens que são muito mais baixos do que eu, me senti mal. Como se estivessem quase envergonhados de mim", expressou.

No entanto, Currin gosta de ser a mulher com as pernas mais longas do mundo e não se esconde, mas sim vive ao máximo esse aspecto que a torna única.