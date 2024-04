Quem é Josh Bowling? O homem que se casou com uma das gêmeas siamesas unidas pelo mesmo torso

Uma das irmãs siamesas, Abby Hensel, se casou com Josh Bowling (Foto: Facebook Josh Bowling)

As siamesas americanas Abby e Brittany Hensel, de 34 anos, são famosas por seu caso único, pois compartilham o mesmo torso e sistema reprodutivo, mas têm personalidades diferentes. No final de março, surpreenderam o mundo ao anunciar que Abby se casou em segredo em 13 de novembro de 2021, o que despertou muitas curiosidades, como por exemplo, qual é a dinâmica de um homem com uma mulher que está unida ao corpo de sua irmã gêmea?

A fama das irmãs aumentou em 2012, quando ambas participaram de seu próprio reality show no canal TLC.

O TMZ relatou que um aspecto chamativo foi que Brittany não participou como testemunha do casamento, mas Abby escolheu outra irmã para esse papel. Do lado do noivo, havia outro padrinho chamado Cosmo Naut.

O meio citado, que teve acesso à certidão de casamento, relata que o casamento ocorreu no Jerome Event Center em Delano, Minnesota, e foi oficiado pelo reverendo Sid A. Veenstra. Outra informação é que, após o casamento, Abby mudou seu sobrenome de solteira para o de seu marido, mas sua irmã manteve o sobrenome Hensel.

Quem é o marido de Abby, uma das siamesas?

O TMZ mencionou que o marido da siamesa Abby se chama Josh Bowling, um homem de 34 anos, veterano do Exército dos Estados Unidos. O indivíduo é enfermeiro, "especialista em cuidados de saúde para o Exército de fevereiro de 2010 a fevereiro de 2014 e foi destacado no Irã, Kuwait e Afeganistão".

Durante a sua carreira militar, o homem recebeu várias distinções, como a Medalha de Louvor do Exército, a Medalha de Realizações, o Louvor de Unidade Meritória, a Medalha de Serviço de Defesa Nacional e outras seis.

De acordo com o meio referido, "tinha a patente de especialista (E-4)... que é a patente padrão que os soldados rasos recebem após dois anos de serviço".

Bowling é pai de uma menina chamada Isabella, pela qual tem uma ação de paternidade desde outubro de 2023. A menina é fruto de seu relacionamento com Annica Bowling, com quem foi casado por nove anos até 2019. O homem tem outro filho, nascido em 2020.