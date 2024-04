Motel vira ‘hospedagem alternativa’ para o Rock in Rio e esgota após viralizar no TikTok

A dica de um influenciador digital transformou completamente a dinâmica de hospedagem para o Rock in Rio, evidenciando como o poder das redes sociais pode influenciar de maneira significativa as decisões do público.

Juam Gomiezzy, conhecido guia de turismo com ampla experiência na rede hoteleira, compartilhou em seu TikTok uma sugestão valiosa para os entusiastas do festival que buscam economia sem abrir mão da comodidade: hospedar-se no Motel Caravellas, situado em Jardim Sulacap, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A proposta, aparentemente simples, ganhou destaque pela praticidade e pelo custo-benefício, levando a um rápido esgotamento das diárias disponíveis para o período do evento.

Estratégia de hospedagem: economia e o fácil acesso

Localizado estrategicamente a uma distância conveniente do Parque Olímpico, o motel é uma alternativa atrativa em meio às opções de hospedagem para o festival. A região da Zona Oeste, conhecida por sua vasta extensão e diversidade, abriga tanto o local do evento quanto o motel, facilitando o acesso dos visitantes.

O apelo do estabelecimento não se limita apenas à sua localização; os preços competitivos das diárias, significativamente inferiores aos praticados pelos hotéis no entorno do evento, contribuíram decisivamente para a popularidade da dica entre os seguidores do influenciador.

Além da vantagem financeira, o Caravellas oferece comodidades que enriquecem a experiência de seus hóspedes, como ar-condicionado, TV, frigobar, e até itens de maior luxo nas suítes mais sofisticadas, como hidromassagem e sauna.

A viralização da dica de Gomiezzy não apenas esgotou suas as diárias para o período do Rock in Rio, mas também reforçou a confiança de quase 90 mil seguidores no trabalho do influenciador, que expressou sua surpresa e gratidão através de um novo vídeo.

Esse caso ressalta o impacto das redes sociais na disseminação de informações e na formação de opiniões, demonstrando que uma recomendação bem posicionada pode transformar completamente a experiência de grandes eventos, como o Rock in Rio, para um grande público.