Jogadora de futebol é assassinada pelo próprio companheiro

O futebol feminino da Argentina está de luto depois que a notícia de que Florencia Guiñazú, jogadora do Argentino de Mendoza, foi assassinada por seu marido neste sábado. O crime ocorreu no apartamento em que o casal vivia em Guaymallén, na província de Mendoza.

De acordo com informações da imprensa argentina, um vizinho se alertou sobre o que estava acontecendo porque um cartaz foi colocado na porta do apartamento dizendo "Liguem para o 911, as crianças estão sozinhas".

A pessoa bateu à porta e foi atendida por uma criança, que indicou que seus pais estavam trancados no quarto principal, mas não estavam respondendo, então as autoridades foram chamadas.

A polícia entrou no local e, ao não obter resposta, forçaram a entrada e encontraram a cena do crime. Florencia Guiñazú estava no chão, sobre manchas de sangue, e seu corpo apresentava sinais de violência, enquanto Agustín Notto, identificado como o marido, tirou a própria vida se enforcando.

O casal tinha um filho de sete anos e uma filha de cinco, que estavam em casa, mas não no quarto onde ocorreram o feminicídio e o suicídio.

Quem era Florencia Guiñazú?

Florencia Guiñazú era uma jovem argentina de 30 anos, mãe de dois filhos. Ela era técnica em higiene e segurança no trabalho, mas sua principal atividade era ser tatuadora; no entanto, ela também era uma apaixonada por esportes e jogava futebol pelo Club Atlético Argentino.

Também praticava rugby e crossfit, além de atuar como modelo nas redes sociais. No Instagram, tinha mais de 25 mil seguidores.

Florencia já havia denunciado Notto por violência de gênero em novembro do ano passado; no entanto, ela voltou a morar com ele.