Britânico completa viagem a pé pela África

Dolorido e coberto de areia, mas triunfante, o corredor Russ Cook chegou no domingo ao ponto mais setentrional da África, quase um ano depois de iniciar sua jornada a partir do extremo sul do continente.

Dezenas de seguidores se reuniram em um afloramento rochoso ao lado do Mediterrâneo, no norte da Tunísia, incentivando o britânico que correu mais de 16.000 quilômetros e cruzou 16 países em 352 dias para arrecadar fundos com propósitos altruístas.

"Estou me sentindo um pouco cansado", disse Cook, muito provavelmente minimizando seu estado.

Recomendados

Em sua jornada, o corredor de longa distância de 27 anos de Worthing, no sul da Inglaterra, atravessou selvas e desertos, desviou-se de áreas de conflito e enfrentou atrasos devido a roubos, lesões e problemas de visto.

Cook - conhecido nas redes sociais pelo apelido "O Cara Mais Duro" - partiu em 22 de abril de 2023 de Cabo das Agulhas, na África do Sul, o ponto mais ao sul do continente. Ele esperava completar a viagem em 240 dias, correndo o equivalente a mais de um maratona por dia.

Ele e seu grupo foram roubados de dinheiro, passaportes e equipamentos à mão armada em Angola. Ele suspendeu temporariamente suas atividades devido a uma dor nas costas na Nigéria. E quase acabou com sua jornada por não ter um visto para entrar na Argélia, antes que a intervenção diplomática da embaixada da Argélia na Grã-Bretanha conseguisse obter os documentos necessários.

Cook, que narrou como correr o ajudou a lidar com seus próprios problemas de saúde mental, anteriormente correu cerca de 3.000 quilômetros de Istambul a Worthing em 68 dias.

Sua carreira africana arrecadou mais de US$870 mil para a Running Charity, que ajuda jovens sem-teto, e Sandblast, uma organização beneficente que atende pessoas deslocadas do Saara Ocidental.

"É muito difícil expressar com palavras, 352 dias na estrada, muito tempo sem ver minha família e minha namorada", disse Cook à Sky News no início de sua jornada de domingo, acompanhado por seguidores de várias partes do mundo para apoiá-lo no trecho final. "Meu corpo sofre muito. Mas mais um dia, não vou reclamar".

Cook disse que planeja celebrar com uma festa na qual a banda britânica Soft Play se apresentará.

“Esta noite vamos tomar daiquiris de morango na praia”, afirmou. “Vai ser ótimo”.