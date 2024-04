A profecia apocalíptica de Nostradamus e os 5 eclipses que alertam as redes

No meio do eclipse solar que ocorre neste segunda-feira no hemisfério norte, tornou-se viral nas últimas horas uma das previsões do vidente francês Michel de Notre-Dame, mais conhecido popularmente como Nostradamus.

Em seu famoso livro ‘As Profecias’, onde aparecem mais de 900 previsões sobre o futuro, há uma relacionada a eclipses que se concentra em um país específico: Espanha.

A profecia apocalíptica de Nostradamus sobre o eclipse na Espanha

De acordo com informações de meios de comunicação internacionais, em 2026 poderia ocorrer o "início de uma possível reconquista árabe, desde o norte da África até o extremo sul da Europa".

Nostradamus/ Getty Images

Isso coincidiria com três eclipses, que ocorreriam em 12 de agosto de 2026, 6 de fevereiro de 2027 e 2 de agosto de 2027. O primeiro deles seria idêntico a um que ocorreu em 666 d.C., uma data que por si só já teria conotações apocalípticas, de acordo com o que foi relatado pelo ABC. Posteriormente, ocorreriam mais dois eclipses em 26 de janeiro de 2028 e 1 de junho de 2030.

O desenho de Nostradamus que estaria relacionado com a Espanha

Deve-se mencionar que isso também está relacionado ao livro Caesarem de Nostradamus, onde são detalhadamente relatadas e traduzidas as principais previsões do astrólogo francês.

Lá, o escritor Manuel Sánchez revela as ilustrações feitas por Nostradamus e as interpreta, onde uma dessas aquarelas estaria altamente relacionada com os eclipses mencionados.

Trata-se de uma imagem que representa uma medalha pendurada na ‘roda da vida’ com sete raios, chamados de luminárias. O Caesarem também interpreta que esta placa tem três sóis que corresponderiam à mesma quantidade de eclipses a ocorrer.