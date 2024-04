Polícia se veste de super-herói e impede mulher de tirar a própria vida no metrô

Um elemento da Polícia Bancária e Industrial (PBI) da Cidade do México evitou que uma mulher tirasse a própria vida na estação de Metrô, na noite de quarta-feira.

Antes de tentar se jogar na frente do trem nos trilhos do serviço de transporte, a usuária estava chorando na área da plataforma, então o oficial perguntou como ela estava. No entanto, o membro da PBI ficou surpreso com a ação da mulher.

Na verdade, apenas o celular dele caiu nos trilhos, enquanto a condutora do metrô conseguiu frear abruptamente diante do ocorrido.

Pela tentativa da mulher de tirar a própria vida, mais policiais foram chamados ao local e a equipe do metrô ativou o programa Salvemos Vidas, que incluiu a realização de intervenção psicológica com a mulher, a qual durou pelo menos uma hora.

Familiares chegam para ajudar a mulher

Os familiares da mulher que tentou tirar a própria vida chegaram às plataformas da estação Pantitlán, da Linha 1, e a auxiliaram, oferecendo-lhe apoio emocional.

Ele saiu por conta própria e não exigiu nenhuma outra ação por parte do pessoal do metrô ou da polícia da capital.