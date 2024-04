O homem mais velho do mundo morre aos 114 anos. De onde ele era?

O homem mais velho do mundo morre aos 114 anos. De onde era? (EFE)

O homem mais velho do mundo, que detinha o recorde Guinness, faleceu aos 114 anos. Trata-se do venezuelano, Juan Vicente Pérez Mora. As causas da morte são desconhecidas.

O homem estava a dois meses de completar 115 anos, conforme confirmado por autoridades e familiares em 2 de abril de 2024. "Juan Vicente Pérez Mora transcendeu para a eternidade aos seus 114 anos, tachirense da aldeia de El Cobre que presenteou a Venezuela com o Recorde Guinness por ser o homem mais longevo do mundo. Envio meu abraço e condolências aos seus familiares e a todo o povo de El Cobre, estado de Táchira. Que Deus o receba em sua santa glória!", disse o presidente Nicolás Maduro.

O homem se tornou o homem mais velho do mundo em 4 de fevereiro de 2022. Naquela época, ele tinha 112 anos e 253 dias. Ele teve 11 filhos. Em 2022, ele tinha 41 netos, 18 bisnetos e 12 tataranetos.

Ele era conhecido como “Tio Vicente”

Juan Vicente Pérez era agricultor de profissão. Nasceu em El Cobre, estado de Táchira, em 27 de maio de 1909 e foi o nono de 10 filhos.

Além disso, Juan Vicente Pérez Mora foi alcaide por dez anos em Caricuena em 1948 e era a pessoa responsável por resolver disputas familiares e questões relacionadas à terra.