O eclipse solar de 8 de abril anunciará o fim do mundo? A teoria baseada na Bíblia que alerta as redes

Um dos fenômenos astronômicos mais relevantes dos últimos anos acontecerá em poucos dias. Trata-se do eclipse solar do próximo dia 8 de abril, que poderá ser visto no México e nos Estados Unidos. No entanto, esse evento está causando terror nas redes sociais ao estar associado a uma suposta teoria da Bíblia que indicaria um mau presságio.

O eclipse solar anuncia o fim do mundo? Tudo o que se sabe sobre a profecia bíblica viral

Desde algum tempo atrás, circulou nas redes sociais uma teoria que está relacionando o eclipse solar do próximo dia 8 de abril de 2024 com o fim do mundo, segundo interpretações bíblicas. De acordo com os crentes, esse fenômeno astronômico seria um claro sinal do fim dos tempos e está relacionado a um trecho da Bíblia que descreve um evento no qual o sol se escurece e cria “desolação”.

"Eis que o dia do Senhor vem, cruel, com furor e ira ardente, para tornar a terra em desolação e exterminar dela os pecadores. Pois as estrelas do céu e suas constelações não brilharão com sua luz; o sol escurecerá ao nascer, e a lua não irradia sua luz", é o que relata o trecho em Isaías 13:9-16.

Internautas temem um período de “desolação” devido ao próximo eclipse solar

Isso fez com que milhares de pessoas associassem a ideia de que com o eclipse solar do próximo oito de abril virá uma época de total escuridão e depois o fim do mundo, algo que espalhou o pânico por toda a internet.

“Como é que o eclipse de 8 de abril está na bíblia? Já me deu medo”, “Não tinha percebido que o eclipse de 8 de abril será total e durará aproximadamente 3 minutos. Serão os 3 dias de escuridão que a bíblia relata?”, “Li por aí que o eclipse trará dias de escuridão e eu não acredito na bíblia, mas querendo ou não, isso causa um pouco de ansiedade”, “Que intenso o eclipse e a bíblia”, são algumas das reações.