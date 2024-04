“Meu velho me deu força”: o brutal testemunho do pescador que foi resgatado após passar uma semana desaparecido

Durante esta manhã de domingo, as autoridades divulgaram o bem-sucedido resgate dos pescadores, pai e filho, que estavam desaparecidos há uma semana na Ilha Santa María no Chile.

Trata-se de Diego Cruz (23) e Rodrigo Cruz García (50), que ficaram à deriva por sete dias no mar de Coronel depois que o barco em que estavam apresentou um defeito.

Neste contexto, é onde o jovem deu seu testemunho para Meganoticias, revelando que a primeira coisa que fez após o resgate foi “agradecer a Deus por nos manter vivos no mar e por sairmos em segurança, e também agradecer às pessoas na ilha por suas orações, família, tios, amigos. No momento em que ninguém nos procurava, pensávamos que não sobreviveríamos, mas tínhamos fé de que sairíamos bem, graças a Deus”, expressou.

“Os caras se comportaram excelente (os resgatistas), incrível, espero que tenham sucesso no bacalhau... Este é um grande milagre, Deus nos manteve vivos, com esperança,” afirmou o sobrevivente.

A experiência extrema

Sobre como viveu estas horas difíceis, Diego comentou que antes de pisar terra estavam em um momento mental crítico, tentando pedir ajuda aos gritos e tiveram que elaborar uma estratégia juntos para sobreviver.

"Não podíamos aguentar mais um dia (com vida), meu pai me ajudou porque estava morto na proa, eu via fontes com água correndo, queria me jogar debaixo do barco", relatou.

"Ficamos perto da costa, em Constitución, o vento com a vela nos virava para dentro, mas depois nos virava para fora, então mantivemos a fé e graças a Deus tudo deu certo... Meu pai me deu forças, estaria morto sem ele, eu chorava, gritava, 'como você vai me deixar sozinho' ele me dizia, não podia deixá-lo", acrescentou o jovem de 23 anos.

É importante lembrar que os familiares foram encontrados por volta das 5:20 da manhã a três milhas náuticas de Punta Lobos, na área de Pichilemu, na região de O’Higgins, e sua evacuação foi coordenada pela Capitania do Porto de Talcahuano.