Jovem usou artimanha para contatar motorista da Uber e foi acusada de ser assediadora

As histórias de amor que começam em um carro são muitas, mas uma mulher contando o que fez para ver novamente o homem que roubou seu coração durante uma viagem é especial. Isso é o que uma jovem fez ao contar sua experiência no X e agora é um sucesso viral.

Ela gostou do motorista do Uber que a levou ao seu destino e usou um truque particular para poder vê-lo novamente e marcar um encontro com ele.

"Quando desci do Uber, coloquei no aplicativo que havia perdido algo no carro para que avisassem ao motorista (meu novo namorado) e ele tivesse meu número. Na vida, é preciso ser um pouco cara de pau", foi o que relatou a jovem chamada Lucía.

E o jovem respondeu: "Olá Lu. Sou o Matías da Uber. O suporte me disse que você perdeu algo no carro. Pode ser?"... "Sim. O coração", foi a resposta de Lucía, sem nenhum tipo de filtro.

As redes e seu veredicto

Os internautas começaram a acusá-la de assédio, ao que a mulher imediatamente se defendeu. "Para os burros: não é assédio. Conversamos e houve uma boa vibração na viagem. Eu não consegui o número dele e fui eu que falei. ELE ME LIGA. Ele poderia ter me ligado com o número privado. Também não disse nada relacionado à sua aparência ou fora de lugar. E PARA AS MINHAS AMIGAS: TEM ENCONTRO", sentenciou.

Na verdade, outras pessoas também a defenderam, embora peçam definição por parte das mulheres em diversos temas: “Como vão dizer que é assédio se a garota não o incomodou nem disse nada desagradável, não sejam insuportáveis, ela arriscou por algo que gostou, se não rolar, não rolou e pronto. É uma vez, não é que ela é uma assediadora, eu super apoio. Gênia”; “Para mim parece divertido, engenhoso e legal se você não quiser fazer nada de mal. Mas considerando que todas as que estão aplaudindo isso dois dias atrás chamavam de assediador alguém que deixou um bilhetinho no café da Starbucks, minha opinião é que neste antro todas têm duas caras”.