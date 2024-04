Indivíduos perseguiram um cidadão e dispararam várias vezes contra ele

O incidente ocorreu por volta das 16h00 desta quinta-feira, 4 de abril de 2024, nos arredores de um conjunto habitacional, no Equador. Dois indivíduos a bordo de uma motocicleta perseguiram um cidadão que estava se deslocando em seu veículo. Como a vítima conseguiu escapar, eles procederam a disparar várias vezes contra ele.

De acordo com relatos dos moradores, os supostos criminosos começaram a segui-lo desde um campo de futebol próximo ao conjunto habitacional. No entanto, o cidadão conseguiu evitar ser abordado e entrou no local para se proteger.

Além disso, sabe-se extraoficialmente pela versão dos familiares da vítima que ela teria recebido seis tiros, e o ataque teria sido com uma arma de choque. No momento, espera-se obter mais detalhes da Polícia Nacional deste distrito, para saber quais medidas serão tomadas para localizar os dois suspeitos.

El hecho sucedió alrededor de las 16h00 de este jueves 4 de abril de 2024, en las afueras de un conjunto habitacional, en la parroquia de Tumbaco, en Quito. Dos sujetos a bordo de una motocicleta persiguieron a un ciudadano, quien se movilizaba a bordo de su vehículo. Como la… pic.twitter.com/Cyp27SATZR — Metro Ecuador (@MetroEcuador) April 5, 2024

Indivíduos roubaram trabalhadores

Era por volta das 11h00 da manhã desta quinta-feira, 4 de abril de 2024, quando um grupo de trabalhadores de obras públicas foi vítima da criminalidade. No entanto, esses criminosos foram capturados pela Polícia Nacional, que conseguiu localizar os malfeitores que, armados, ameaçaram os trabalhadores para roubar seus pertences.

Enquanto estavam trabalhando em uma calçada, chegaram quatro homens encapuzados, com bonés e máscaras, que os ameaçaram com uma arma. Os trabalhadores não tiveram outra opção senão obedecer aos criminosos para proteger sua integridade. Nas imagens, até foi possível ver um dos trabalhadores se jogando no chão.

A Coronel Paola Suárez, chefe do Distrito Policial Eloy Alfaro, informou em uma coletiva de imprensa que na manhã desta quinta-feira, através de um alerta do ECU 911, tomaram conhecimento do roubo ocorrido nesta área sul da capital. Tanto o eixo preventivo quanto as unidades da Polícia Judiciária, após uma operação, conseguiram deter os criminosos.