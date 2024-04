Haverá outra pandemia? O vírus mortal B por mordida de macaco acende os alarmes.

A notícia de um homem de 37 anos gravemente doente em um hospital de Hong Kong depois de ser mordido por um macaco acendeu os alarmes em todo o mundo.

O que é o vírus mortal B?

Este incidente marcou o primeiro caso relatado de transmissão do vírus mortal B para um humano. O vírus, também conhecido como herpevírus simiae ou herpesvírus B, é uma variante relacionada com os herpes simplex tipo 1 e 2, de acordo com o Instituto Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho (INSST) da Espanha.

Primeiro humano do mundo com vírus mortal B

Os relatórios iniciais indicam que o homem foi atacado por macacos selvagens durante uma excursão no parque Kam Shan, um local conhecido por abrigar cerca de 85% dos macacos selvagens de Hong Kong.

As feridas resultantes do ataque o mantiveram em um estado grave de saúde desde 21 de março. No entanto, até o momento, as autoridades de saúde chinesas não conseguiram capturar o macaco selvagem responsável pelo ataque.

A preocupação se espalhou globalmente, com muitos temendo que este incidente seja o prelúdio de outra pandemia originada na China, semelhante à devastadora propagação da Covid-19.

Dada a natureza de transmissão do vírus mortal B, que pode ocorrer através de mordidas, arranhões ou contato com líquidos infectados, as autoridades chinesas estão intensificando os esforços de controle epidemiológico em Hong Kong, o qual poderia se estender por todo o país asiático.

Sintomas do vírus mortal B

O vírus mortal B, que tem uma taxa de mortalidade de 70%, ainda não tem cura; de acordo com informações do INSST, as pessoas infectadas podem apresentar vários sintomas como náuseas, vômitos e forte dor abdominal.

Os especialistas alertam que a prevenção é crucial, recomendando evitar a exposição a macacos infectados e praticar uma rigorosa higiene em caso de lesões por mordeduras ou arranhões.

As feridas devem ser lavadas com água e sabão por pelo menos 15-20 minutos, seguidas pela aplicação de soluções desinfetantes como iodo povidona e clorexidina. Em caso de exposição aos olhos ou mucosas, recomenda-se enxaguar vigorosamente com soro fisiológico estéril ou água.

A comunidade internacional está atenta aos desenvolvimentos deste surto, instando a uma resposta rápida e coordenada para evitar uma possível crise de saúde pública a nível mundial.