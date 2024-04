Vídeo que impressiona flagra momento em que jiboia em motor de carro assusta frentista

Um vídeo que impressiona flagrou o momento em que um jiboia em um motor de um carro assustou um frentista, no Rio de Janeiro.

Como detalhado pelo site ND, a cobra estava no compartimento do automóvel, surpreendendo o trabalhador de um posto de gasolina.

Ao perceber a aproximação de um companheiro de trabalho, ele gritou em forma de aviso: ‘Sai daí’.

Contudo, o outro frentista mostrou destreza para pegar a serpente no motor.

O registro acabou viralizando nas redes sociais e gerando inúmeras reações. Confira o vídeo:

Vídeo impressiona ao flagrar sucuri predando jacaré gigante em rio no Pantanal

Em outro registro impressionante, voltou a viralizar nas redes socias um vídeo que flagrou uma sucuri predando um jacaré gigante em um rio no Pantanal.

O momento foi compartilhado nas redes sociais pelo perfil @pantanaloficial.

Na cena, é possível ver o momento em que a cobra gigante segura a presa na beira do rio.

Na postagem, foi detallhado: “Vídeo impressiona ao flagrar sucuri predando jacaré gigante em rio no Pantanal”.

O registro já conta com mais de 36 milhões de reproduções. Confira a postagem: