Momento assustador na Copa Libertadores: jogador foi ferido com um projétil lançado pela torcida

Esta semana começou a Copa Libertadores e, no meio do folclore que este torneio representa, ocorreu uma situação infeliz no jogo entre Rosario Central (Argentina) e Peñarol (Uruguai), onde Maximiliano De Olivera foi agredido com um projétil que caiu da arquibancada após o término da partida.

Claro, o jogador de futebol teve que ser levado com urgência para um hospital para receber atendimento.

Jogador na Libertadores foi ferido por um projétil e teve que ser levado para o hospital

O Rosario Central fez valer sua condição de mandante e, com Jaminton Campaz em campo, conquistou os três pontos na primeira rodada da Copa Libertadores. No entanto, o final não foi o esperado por causa dos torcedores argentinos, pois da arquibancada foi lançado um projétil que acertou em cheio o jogador uruguaio.

Wilmar Roldán foi o árbitro da partida e terá que relatar na súmula o que aconteceu, conforme revelou José Borda, especialista em arbitragem. Da mesma forma, o Rosario Central está sujeito a uma sanção econômica e ao fechamento parcial da arquibancada.

Da mesma forma, Olivera já recebeu pontos no ferimento.

"Estou bem, obrigado pelos mensagens. Além da dor e alguns pontos, tudo bem. Chateado pelo resultado que acreditamos, merecíamos algo mais. Mas com muita raiva pelo péssimo tratamento que nossa torcida, nossa gente, recebeu. Uma vergonha. Mas todos juntos, vamos lutar em todos os lugares. Peñarol e nada mais. Isso continua, vamos e vamos", destacou o jogador em suas redes sociais.

O momento arrepiante foi registrado em vídeo e agora apresentamos a seguir: