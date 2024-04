Jovem ‘Diva do UFC’ explica briga após enfrentar agressores em praia do Ceará

Yohanna Stephane, uma universitária de 24 anos, capturou recentemente a atenção das redes sociais após um vídeo dela envolvida em uma briga viralizar. O incidente aconteceu na Praia do Cumbuco, em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, onde a jovem se envolveu em um confronto não apenas com o ex-namorado de uma amiga, mas também com outra mulher que o acompanhava.

O embate começou por ciúmes, segundo Yohanna explicou. Ela conhecia o homem envolvido na briga de outros encontros sociais e, embora tenham se visto durante a festa, não houve interação significativa.

No entanto, a situação escalou quando a mulher que o acompanhava começou a agredi-la verbal e fisicamente no quiosque onde a universitária estava. A resposta de Yohanna à agressão não apenas mostrou sua coragem, mas também a levou a ganhar a admiração e o apoio do público nas redes sociais.

Além de estudante, ela é empresária e costuma compartilhar em suas redes sociais momentos de sua vida, incluindo looks e maquiagens. Com quase 3 mil seguidores no Instagram, ela viu seu perfil ser invadido por mensagens de apoio e admiração pela forma como lidou com a situação.

Comentários elogiando sua coragem e chamando-a de “Diva do UFC” ilustram o impacto que o vídeo teve entre os internautas.

Após a briga, Yohanna tomou a decisão de abrir um boletim de ocorrência contra o homem acusado de agressão. O caso está sob investigação pela Polícia Civil. Apesar do episódio violento, a jovem mostrou força e determinação ao enfrentar a situação constrangedora.

Fonte: Extra