Conhecido como ‘Porquinho da Paulista’, artista de rua faz sucesso na web

Jonathan de Jesus Oliveira, também conhecido como Joow J ou o “Porquinho da Paulista”, se tornou uma sensação nas redes sociais e nas ruas da Avenida Paulista em São Paulo. Vestindo uma fantasia inflável de porquinho, ele capturou a atenção do público com seu talento musical. Aos 28 anos, esse artista de rua da Zona Sul de São Paulo encontrou na música e na performance uma maneira única de se expressar e se conectar com as pessoas.

Sua escolha por se apresentar fantasiado não foi por acaso. Há três anos, Joow decidiu se caracterizar em suas apresentações para se destacar e criar uma ligação mais forte com o público, já acostumado com diversas formas de arte de rua. A fantasia de porco, escolhida por acaso, acabou se tornando um marco em sua carreira, atraindo ainda mais a atenção e o carinho dos que passam pela famosa avenida.

LEIA TAMBÉM: Brigadeiro faz sucesso e confeiteira encanta clientes no litoral do Rio Grande do Norte

Recomendados

Com mais de 39.000 seguidores no Instagram, o sucesso do jovem nas redes sociais disparou após um vídeo seu cantando uma canção de Taylor Swift viralizar. Essa visibilidade trouxe não apenas reconhecimento, mas também um aumento considerável em sua base de fãs, curiosos e seguidores, ansiosos por saber quando e onde ele se apresentará novamente.

LEIA TAMBÉM: Aos 105 anos, caçador de eclipses se prepara para sua 13ª busca

Agora, com planos de expandir sua carreira musical, Joow sonha em gravar um EP com músicas autorais. Seu desejo é levar o “Porquinho da Paulista” para todo o Brasil, compartilhando sua arte e seu carisma por todas as capitais do país.

Fonte: Veja