“Um grande desastre se aproxima”: as terríveis previsões do ‘Novo Nostradamus’ para 2024

“Um grande desastre está chegando”: as terríveis previsões do 'Novo Nostradamus' para 2024 Nostradamus escreveu o livro das Profecias (Foto: Unsplash)

Já são vários líderes espirituais e gurus que estão fazendo previsões para este ano. Um dos que mais polêmica tem gerado é o chamado ‘Novo Nostradamus’, que confirmou suas previsões para 2024 e já está espalhando medo. Trata-se de Craig Hamilton-Parker, um homem de 69 anos, que se apresenta como psíquico e como o Nostradamus britânico.

Craig Hamilton-Parker, o Nostradamus Britânico, e suas previsões arrepiantes

Os seguidores afirmam que o vidente já fez previsões que se concretizaram, como o Brexit e a pandemia do Coronavírus.

O místico compartilhou um vídeo de 2 horas e expressou que "grandes inundações" estão chegando em Londres e no resto da Europa, além de uma nova pandemia em toda a Austrália e que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, morrerá em breve.

Craig Hamilton-Parker também abordou alguns temas relacionados à saúde. Ele afirmou ter visto "muitos avanços no campo médico e assistencial, progresso na cura do câncer e do Alzheimer também, o que seria bom para mim porque estou chegando lá". De acordo com suas próprias previsões: "o avanço será graças à inteligência artificial e ocorrerá em 2024".

As previsões de Craig Hamilton-Parker

Além disso, ele falou sobre as catástrofes que se espalharão por todo o planeta: "Sinto que os Estados Unidos vão sofrer um terremoto bastante grande, que se estenderá ao longo de toda a costa oeste e até a Cidade do México. Não vejo tudo desmoronando... mas sinto que um grande desastre está se aproximando este ano", afirmou.

Hamilton-Parker também revelou uma próxima aliança entre China e Rússia. “Em 2015, comecei a dizer que via que Rússia e China formariam uma aliança, e isso está começando a acontecer. Então, uma das minhas primeiras previsões é sobre essa aliança entre Rússia e China, que acredito ser muito importante neste momento”, afirmou.