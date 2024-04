O jogador de futebol substituiu suas caneleiras por um copo de isopor em um jogo profissional

As caneleiras são obrigatórias no futebol, embora muitos jogadores as achem desconfortáveis. Jomall Williams surpreendeu a todos ao trocar as suas por um copo de isopor no meio da partida.

O fato inaudito ocorreu há alguns dias no futebol de El Salvador. Em vídeos que circulam nas redes sociais e se tornaram virais, foi possível observar a ação.

Nas imagens, vemos Jomall Williams enquanto substitui seu equipamento de proteção pelo copo descartável cortado ao meio, enquanto alguém da equipe dá algumas instruções a ele.

Apesar das intenções do jogador de futebol de jogar dessa forma, o árbitro da partida percebeu a situação alguns instantes depois e o obrigou a cumprir a regra técnica.