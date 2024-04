Mulher indignada denunciou assédio por mensagem que deixaram em seu café da Starbucks: “Você está muito bonita”

No México, surgiu um dos virais do dia. Uma mulher que foi a um Starbucks comprar café, postou uma reclamação em sua conta do ‘X’, mostrando uma mensagem que o vendedor deixou em seu copo. Ela não achou graça e gerou debate.

"Olá @StarbucksMex, hoje aconteceu esta situação desagradável com um dos seus baristas que colocou essa frase abaixo do meu nome. Nem consigo mais pedir um café sem ser assediada, por favor, eduquem seu pessoal para que nenhuma mulher volte a chorar de impotência como eu", escreveu a moça.

Enquanto isso, a cadeia de cafeterias no México respondeu à jovem: "Olá, lamentamos a situação e para poder fornecer a ajuda necessária, pedimos que nos envie as seguintes informações por DM, e-mail, nome completo, telefone de contato e loja".

As redes sociais fervilharam

No ‘X’, o tema gerou debate, pois muitos não encontraram nenhum fundamento na reivindicação da jovem. “Arrume um problema para você”, começaram a escrever.

“Não sei se é a primeira vez que você vai a um Starbucks ou se nunca teve um barista (homem ou mulher) escrevendo esses tipos de mensagens para você, mas eles sempre fazem isso, para eles não é nada especial, nem com segundas intenções, é literalmente parte do trabalho deles, homens e mulheres”; “Não sei se as mulheres são amargas ou se nós é que precisamos de mais afeto, mas já nem me lembro da última vez que me disseram algo assim, eu ficaria muito feliz se escrevessem isso no meu café” são algumas das mensagens que foram deixadas para a jovem.