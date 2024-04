Jovem é ameaçada de ser expulsa de casa após decidir não pagar cirurgia de cachorro da família

Uma jovem, de 18 anos de idade, revelou ter sido ameaçada de ser expulsa de casa pela mãe, ao decidir não pagar a cirurgia do cachorro da família. Segundo o relato, compartilhado no Reddit por meio do usuário u/Delta-Drama, ela não desejava ter o cachorro desde o início e necessitava economizar.

“Moro atualmente com meu pai, mãe, irmão e temos quatro animais de estimação. Recentemente, o novo cachorro, de dois anos, que meus pais adquiriram desenvolveu alguns problemas de saúde. Já temos esse cachorro há cerca de seis meses. Eles a levaram ao veterinário e aparentemente ela precisa de uma cirurgia que custará cerca de US$ 2.000″, iniciou o texto na rede social.

“Meus pais não podem pagar isso. Tanto meu irmão quanto eu não queríamos esse cachorro porque já é demais com os três bichinhos que já tínhamos. O cachorro destrói, late o tempo todo e já tentou nos morder algumas vezes”, continuou.

Recomendados

Leia mais um relato do Reddit:

Solicitação recusada seguida de ameaça

Ao ser questionada se ela e o irmão poderiam pagar a cirurgia do cachorro, que poderia ser sacrificada caso não passasse pelo procedimento, a mãe da dupla ficou zangada.

“Tentei explicar a ela que preciso economizar esse dinheiro (estou trabalhando no meu emprego atual há mais de um ano) para comprar um laptop para a faculdade e apenas uma poupança geral para o meu futuro. Mas ela me chamou de malvada e egoísta e continua falando sobre como estaríamos dispostos a deixar um cachorro morrer por um laptop”, desabafou.

“Para começar, eu nem queria esse cachorro e disse a ela que era uma má ideia comprar outro cachorro porque os preços estão subindo. Minha mãe está ameaçando me expulsar de casa por causa disso e me chamando de monstro, o que acho um pouco extremo e desnecessário. Não gosto desse cachorro, mas sei que minha mãe gosta dela, então me sinto um pouco mal com tudo isso, mas preciso muito do dinheiro”, finalizou o relato.