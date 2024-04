Homem decide dar anel que seria de noivado para seu irmão mais novo e polemiza na família

Um homem de 23 anos usou o Reddit, contando ter dado seu anel que deveria usar para propor uma mulher em casamento ao seu irmão mais novo. No entanto, sua mãe não gostou nada da atitude.

“Quando minha avó morreu, ela deixou um anel de noivado que está em nossa família há gerações. É passado para o homem mais velho da geração usar. Ganhei quando tinha 18 anos”, iniciou o texto na rede social, por meio do usuário u/Material-Teaching-13.

“Tenho 23 anos agora e não parece que algum dia vou me casar. Meu irmão mais novo, de 21, entretanto, tem uma namorada de longa data com quem está há sete anos e me disse estar pensando em pedi-la em casamento no próximo ano, há algum tempo. Fiquei feliz e imaginei que, como nunca vou me casar, se alguém deveria usar o anel, deveria ser ele”, continuou.

De acordo com o relato, o rapaz deu o anel a seu irmão, que recentemente propôs a namorada em casamento. No entanto, a reação da mãe da dupla não foi nada positiva.

Quebra de tradição

O rapaz revelou não ver problema algum em ver o anel com sua cunhada, pois ficaria dentro de sua família, de qualquer forma. No entanto, sua mãe não se agradou do ocorrido pelo uso não ser da cunhada com o primeiro filho.

“O anel foi inicialmente feito de barbante e usado pelos meus antepassados quando eram escravos. Meu tataravô conseguiu envolvê-lo com fibras, fazendo com que parecesse um anel moderno de verdade e diamantes foram eventualmente adicionados a ele. Isso só é um problema porque a noiva do meu irmão é uma mulher branca, o que faz com que minha mãe se sinta muito desconfortável por eu lhe dar o anel”, revelou.

“Minha mãe decidiu descontar em mim, dizendo que eu não segui a tradição familiar e o anel que carrega um significado específico para a nossa família vai para alguém que não vai entender. Tentei argumentar que se ele não o usasse, simplesmente nunca seria usado. Ela disse que eu estava errado por fazer isso e deveria ter guardado sozinho, em vez de apenas entregar o legado de sua mãe”, finalizou.

